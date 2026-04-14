ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಬಡತನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (UNDP) ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಏ.14): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ದೇಶದ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ (2.5 ಮಿಲಿಯನ್) ಜನರು ಬಡತನದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (UNDP) ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ (HDI) ಪ್ರಗತಿಯನ್ನೂ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. 'ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಾದ್ಯಂತ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ
ಯುಎನ್ಡಿಪಿ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಘರ್ಷವು ತೀವ್ರಗೊಂಡರೆ ಭಾರತದ ಬಡತನ ದರವು ಶೇ. 23.9 ರಿಂದ ಶೇ. 24.2 ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಸುಮಾರು 24.6 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಡತನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 351.6 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 354 ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಟಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದ (ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆದಾಯ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 0.03 ರಿಂದ 0.12 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ತಟ್ಟಲಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ (Freight) ಮತ್ತು ವಿಮಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ. ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಅವಲಂಬನೆ
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ತೈಲ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಶೇ. 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಮದಿನ ಮೂಲಕವೇ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ (LPG) ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶೇ. 45ರಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಆಮದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶೀಯ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇ. 85ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ (LNG) ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊಡೆತ
ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಗಣೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಲಯಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿವೆ. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ (Hospitality) ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ, ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಹರಿವು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ
ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 93.7 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024ರ ಅಂಕಿಅಂಶ). ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರುವ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಹಣದ (Remittances) ಪೈಕಿ ಶೇ. 38-40ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮಂದಗತಿಯಾದರೆ ಭಾರತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಆತಂಕ
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಖಾರಿಫ್ ಬಿತ್ತನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಏರಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಔಷಧಗಳ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಶೇ. 10-15ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಏನು?
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು, ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯುಎನ್ಡಿಪಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವೂ ಹೌದು ಎಂದು ಯುಎನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಿ ವಿಘ್ನರಾಜ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.