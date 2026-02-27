ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ತಡೆವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದರ್ಜೆ ಆಧರಿತ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಗ್ರೇಡ್‌ ಬೇಸ್ಡ್‌ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ಸಿಸ್ಟಂ) ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ : ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ತಡೆವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದರ್ಜೆ ಆಧರಿತ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಗ್ರೇಡ್‌ ಬೇಸ್ಡ್‌ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ಸಿಸ್ಟಂ) ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ

ಇದರನ್ವಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್‌ ಗಡ್ಕರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದ್ದೇವೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ/ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಾಲಕರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಪಘಾತ/ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಕಡಿತವಾದಾಗ, 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಅಮಾನತು ಅಥವಾ ರದ್ದತಿಯಂತಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.

Related Articles

Related image1
Funny Video: ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ಪಡೆಯಲು ಬಂದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗೋದ್ಲು ಈ ಮಹಿಳೆ!
Related image2
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌, 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಆದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌!

ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 1.8 ಲಕ್ಷ ಸಾವು!:

‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು 1.8 ಲಕ್ಷ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶೇ.72 ಸಾವುಗಳು 18-45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರದ್ದಾದರೆ, 18ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಲಿಪಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10,119 ಆಗಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಳಸದ ಕಾರಣ 54,122 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸದ ಕಾರಣ 14,466 ಸಾವುಗಳಾದರೆ, ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ 1.2 ಲಕ್ಷ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ’ ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.