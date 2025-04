ಬಂಗಾಳ ಹೊಸ ಕಾಶ್ಮೀರವೇ? 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್' ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ!

Read Full Article

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧುಲಿಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು (BSF) ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿಯು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (TMC) ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಈ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮಹಾತೋ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅಶಾಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ (AFSPA) ಹೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ‘ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ರಂಜನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರು ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್‌ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ, 'ಬಂಗಾಳ ಹೊಸ ಕಾಶ್ಮೀರವೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್‌: ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಮೇಲೆಯೇ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ!

ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2025 ರಂದು, ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್‌ನ ಧುಲಿಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಗಲಭೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ (PIL) ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ವಕೀಲ ತರುಂಜ್ಯೋತಿ ತಿವಾರಿ, 'ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ, ಅವರ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್, 'ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಬಿಜೆಪಿಯು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮಹಾತೋ ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು, ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು AFSPA ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತೋ ಅವರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಟಿಎಂಸಿ, ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು 'ಕೋಮು ಧ್ರುವೀಕರಣದ ರಾಜಕೀಯ' ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ಇದು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರು, 'ಬಿಜೆಪಿಯು ವಕ್ಫ್ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ?

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ ‘ದಿ ದೆಹಲಿ ಫೈಲ್ಸ್: ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್’ 1946ರ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಗಲಭೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್‌ನ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಥಾಹಂದರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ, 'ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸಮತೋಲನವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

1990ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ನಾನು ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆ, ರಾಜಕೀಯ-ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೊರತೆ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಸೆ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ದಿನ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಜವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೋಮು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಿರುಚುವಿಕೆಯ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ.

ವಿವಾದದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ‘ದಿ ದೆಹಲಿ ಫೈಲ್ಸ್’

‘ದಿ ದೆಹಲಿ ಫೈಲ್ಸ್: ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್’ ಚಿತ್ರವು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2025ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 1946ರ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಗಲಭೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಂಗಾಳದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕಥಾಹಂದರವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ‘ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್’ ಮತ್ತು ‘ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ’ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಶಿಬಿರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ‘ದಿ ದೆಹಲಿ ಫೈಲ್ಸ್’ ಕೂಡ ಈ ಆರೋಪದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಮರ್ಶಕರು, “ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಿರುಚುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಶಂಕೆಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆರ್‌ಜಿ ಕರ್ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಒಲವಿನ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಬಂಗಾಳ ಹೊಸ ಕಾಶ್ಮೀರವೇ?

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯವರ 'ಬಂಗಾಳ ಹೊಸ ಕಾಶ್ಮೀರವೇ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆ, ವಲಸೆ, ಮತ್ತು ಕೋಮು ಧ್ರುವೀಕರಣದ ವಿಷಯಗಳು ಬಂಗಾಳದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು 'ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾಳದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ, 'ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್‌ರಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಾಡು ಇದು. ಇಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬಾರದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್‌: ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯ ಬಳಸುವ ನೀರಿಗೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನ!?

ಮುಂದೇನು?

ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್‌ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯವರಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿವೆ. ವಕ್ಫ್ ಕಾಯಿದೆಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೊಂದಲವು ಕೇವಲ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗಿರದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯವರ ಚಿತ್ರ ‘ದಿ ದೆಹಲಿ ಫೈಲ್ಸ್’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ವಿವಾದವು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್‌ನ ಘಟನೆಯು ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

Is Bengal New Kashmir?



When I set the story of #TheDelhiFiles in Murshidabad, I had a sense that demographic change could lead to massive violence someday—but I didn’t expect it to happen so quickly, and exactly as depicted it in the film. Prophetic?



pic.twitter.com/h8z9baNihB