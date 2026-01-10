ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಜಟಾಪಟಿ, ನರೇಗಾ ಬದಲು ತಂದಿರುವ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಉತ್ತರವೇನು?, MGNREGA ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಭಾರಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.10) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆ (ಮೊದಲು ನರೇಗಾ) ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಸಿತ್ತು. MGNREGA ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕೂಗು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ತಂದ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವು ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ನೈಜ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಚೌಕಟ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ
ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ - ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮತ್ತು ಆಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) (VB-G-RAM-G) ಕಾಯ್ದೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಲ್ಯಾಣ ರಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಲವು ಟೀಕೆಗಳು ಆಧಾರ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಸರಿನ ಕಾರಣ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾರಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ನೀತಿಗಳ ಕುರಿತು ಗಮನ ನೀಡಿಲ್ಲ. VB-G-RAM-G ಕಾಯ್ದೆಯು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಗಿಂತ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರಮದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನೈಜ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ 60 ದಿನಗಳ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಅಂದಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳನ್ನು ನರೇಗಾ (MGNREGA) ಯೋಜನೆಯ ರಜಾ ಅವಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ 60 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ/ಕೊಯ್ಲು ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಶಿಸ್ತು
ಅಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳೇ ಭರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇ. 75 ರಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳು ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ಹಂಚಿಕೆಯು ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು, ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಹಂಚಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದಂತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಪೂರೈಕೆ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಈಗ 'ವಿಕಸಿತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳ' ಮೂಲಕ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್, ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ 'ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್'ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಆಸ್ತಿ ಸೃಜನೆಯ ಅವಕಾಶವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 125 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳು 125 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ನೀಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಆ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಹಂಚಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಂತ ನೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಕಾನೂನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತರೂ ಸಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಕೆಲಸದ ಚೌಕಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ, ದತ್ತಾಂಶ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡತನವು 2011-12ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 25.7 ರಿಂದ 2023-24ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 4.86 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮರುರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮರಣ ಅಥವಾ ವಲಸೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು 'ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ'ವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ-ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ (India-Stack) ಸಂಯೋಜನೆಯು ಇಂತಹ 'ಭೂತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು' (ghost beneficiaries) ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಕೇವಲ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ; ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದು "ನೈತಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಹೊರತು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಸತ್ಯವಲ್ಲ.
ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯು (Manual verification) ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೊರಗುಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಹಣ 'ಮಾಯ'ವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ 0.76 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (NeFMS) ಈಗ 28 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 8 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವೇತನವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವೇತನ ದರವು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೇತನ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರದು ಮತ್ತು ವೇತನವನ್ನು ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಕಾಯ್ದೆಯು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಾಯ ಕುಸಿತದ ಭಯ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ವೇತನ ದರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇತನ ಬದಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೌಕಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಳಕೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಆಸ್ತಿ ಸೃಜನೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಎಂ ಗತಿ ಶಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
100 ದಿನಗಳಿಂದ 125 ದಿನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ 100 ದಿನಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ 100 ದಿನಗಳಿಂದ 125 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಪಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತದೆ. ನಕಲಿ ಹೆಸರು,ನಕಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತೋರಿಸಿ ಹಣ ದೋಚುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಇರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.