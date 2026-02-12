ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರೇಯಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪತಿಯನ್ನ ಪತ್ನಿ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಪತ್ನಿಯ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಹೆದರಿದ ಪತಿರಾಯ, ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಎಂದರೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಪರಸ್ಪರ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸುದಿನದಂದು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪತಿಗೆ ಆ ಹಬ್ಬವೇ ಮುಳುವಾಗಿದೆ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಪ್ರೇಯಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಮಾಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪತಿರಾಯ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೇ ಬಿದ್ದು ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ:
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನನಿಬಿಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಜನರು ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಮೊದಲು ದೂರದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಪತ್ನಿ, ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತನ್ನ ಪತಿಯೇ ಬೇರೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರು!
ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ:
ಪತಿಯ ಲೀಲೆ ಕಂಡು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಪತ್ನಿ, ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪತಿಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಯಸಿ ಎದುರೇ ಪತ್ನಿ ಗದ್ದಲ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ಇತ್ತ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜೋರಾದ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪತ್ನಿಯ ಆಕ್ರೋಶ ಕಂಡು ಪ್ರೇಯಸಿ ಕೂಡ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾಲ್ನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿದ ಪತಿ:
ಪತ್ನಿಯ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾನ ಹರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತ ಪತಿರಾಯ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲ್ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮಾಲ್ನ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್:
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಹೈಡ್ರಾಮಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 'ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಪತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.