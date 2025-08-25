ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ಯುಪಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ 2024 ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಯುಪಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ 2025: ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಯುಪಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರದರ್ಶನದ (UPITS) ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಯುಪಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 37085 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ 28649 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಜಾಗವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಬಾರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.
ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ?
ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯುಪಿ, ಯುಪಿಸಿಡಾ, ಜೀನಿಡಾ, ಯೀಡಾ ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ-
- ಐಟಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.
- ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಗಂಗಾ ಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಳಿಗೆಗಳು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
- ನೀರಾವರಿ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ
- ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕೃಷಿ, ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಯುಪಿಎಸ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
- ಒಡಿಒಪಿ ಮತ್ತು ಜಿಐ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
- ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜವಳಿ, ಕರಕುಶಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು, ಆಟೋ ಮತ್ತು ಇವಿ ವಲಯಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಪಕ್ರಮ
ಈ ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಯುವ, ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಗಮವೂ ಇರುತ್ತದೆ
ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಮಳಿಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಬಿ2ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ2ಸಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದರಿಂದ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಯುಪಿಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.