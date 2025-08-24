ಯುಪಿ ಮಾಫಿಯಾ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ: ಗೋರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಯುಪಿ ಈಗ ಗಲಭೆ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಫಿಯಾ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಫಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್: “ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಗಲಭೆ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಫಿಯಾ ಮುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ರಾ?” ಗೋರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, “ಇಂದಿನ ಯುಪಿ ಗಲಭೆ ಮುಕ್ತ, ಮಾಫಿಯಾ ಮುಕ್ತ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಶನಿವಾರ, ಮಾನ್ಬೇಲಾ ಮತ್ತು ರಾಪ್ತಿನಗರ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಎರಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುಪಿಯಿಂದ ಗಲಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಫಿಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಗೂಂಡಾಗಳು ಬೆದರಿಕೆಯಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಬದಲು ಮನೆಯ ಬಳಿಯೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ
ಗೋರಖ್ಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಡಿಎ) ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎರಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಮಾನ್ಬೇಲಾದ ಮಂಟಪ ಸುಮಾರು ₹2.65 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರಾಪ್ತಿನಗರ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಮಂಟಪ ₹85 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ನಿಂದ ‘ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ’ವರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಮಾನ್ಬೇಲಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸದರ ಕಾಲದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. “2017 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಮಗು ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.” ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏಮ್ಸ್ ಆರಂಭವು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?
ಈಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಯಾರೂ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗೋರಖ್ಪುರ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರ
ಗಿಡಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಗೋರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಮನೆಯ ಬಳಿಯೇ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಪಿಪ್ರೈಚ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪುನರಾರಂಭವು ಈ ಚಿಂತನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಿದೆ?
ರಾಪ್ತಿನಗರ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿಎಂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರಿಗೂ ಮನೆ ನೀಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 57 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗೋರಖ್ಪುರದ ಹೊಸ ಗುರುತು: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ರಾಮ್ಗಢ್ತಾಲ್ನಿಂದ ಚಿಲುವಾತಾಲ್ವರೆಗೆ, ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈಗ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಗೋರಖ್ಪುರ ಈಗ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ನಗರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದರು. 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಗೋರಖ್ಪುರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ
ಸಂಸದ ರವಿ ಕಿಶನ್, ಮೇಯರ್ ಡಾ. ಮಂಗಲೇಶ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ‘ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮಾದರಿ’ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.