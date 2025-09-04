ಯುಪಿ ವಿಷನ್ 2047: ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ 'ಸಮರ್ಥ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ @2047' ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು. ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು.
ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಯುಪಿ ವಿಷನ್ 2047: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 'ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ @2047' ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಲಕ್ನೋದ ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ 'ವಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 2047' ಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯೋಜನೆ 'ಸಮರ್ಥ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ-ವಿಕಸಿತ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ @೨೦೪೭' ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 'ಸಮರ್ಥ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ-ವಿಕಸಿತ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ @2047' ಗಾಗಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿವೆ: ಮೊದಲನೆಯದು 'ಅರ್ಥ ಶಕ್ತಿ', ಎರಡನೆಯದು 'ಸೃಜನ ಶಕ್ತಿ' ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು 'ಜೀವನ ಶಕ್ತಿ'.
ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ 12 ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ
ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಮತೋಲಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುಶಾಸನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶವನ್ನು 30 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ೬ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅಭಿಯಾನ
ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ನಂತರ 400 ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಮತ್ತು 9, 2025 ರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ರೈತರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದ ರೋಡ್ಮ್ಯಾಪ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದು ಅದನ್ನು 'ವಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್' ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5, 2025 ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ರೇಡಿಯೋ, ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.
ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ
ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು, ನೀತಿ ಆಯೋಗ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ದಿಗ್ಗಜರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ದಿಗ್ಗಜರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ೪೦೦ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್, ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ, ಕೃಷಿ, ನೀರಾವರಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಇತರೆ ಒಡಿಒಪಿ (ODOP) ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ
- ಏಮ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.
- ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಎಟಿಎಂ ಸ್ಥಾಪನೆ.
- ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆಗಳು. - ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ.
- ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಒದಗಿಸುವುದು.
- ೨೦೪೭ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಯುಪಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ.
- ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು.
- ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ನ 5% ಅನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು.
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ನಿವೃತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ದತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೭೮ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಮಹತ್ವ
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವಿಪಿನ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಯೋಜನೆಯನ್ನು 12 ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು 12 ರಾಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ
ನಿವೃತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಕಪಿಲ್ ಅವರು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎ.ಕೆ. ಜಯಂತ್ಲಿ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ “ಆಂಡ್ರಾಗೋಗಿ” ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.