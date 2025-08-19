UK ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಕಾಶಗಳು: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು UK, ಚೆವೆನಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಐದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ UKಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಚೆವೆನಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. UK ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಚೆವೆನಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಐದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ UKಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯ.
ಚೆವೆನಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಲಿಂಡಿ ಕ್ಯಾಮರೂನ್, ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಭಾರತ-UK ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ FTA ಮತ್ತು Vision 35 ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಚೆವೆನಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು?
ಚೆವೆನಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ UK ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದಕ್ಕೆ Foreign, Commonwealth and Development Office ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಣ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು UKಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೂರು ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದರಿಂದ ಅನಿಯಮಿತ ಆಫರ್ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಚೆವೆನಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ?
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಆಗಮನ ಭತ್ಯೆ, ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಚೆವೆನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ-UK ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು?
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆವೆನಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. FTA ಮತ್ತು Vision 35 ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಚೆವೆನಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯೇನು?
ಆಸಕ್ತ ಯುಪಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆವೆನಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತ-UK ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.