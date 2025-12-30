UP School Holiday: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ತೀವ್ರ ಶೀತಗಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ 1 ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ನೋ (ಡಿ.30): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚಳಿಗಾಲ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರೀ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನವು ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಭಾನುವಾರ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1 ರವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆದೇಶವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂಡಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: ಸಿಬಿಎಸ್ಇ, ಐಸಿಎಸ್ಇ ಮತ್ತು ಯುಪಿ ಮಂಡಳಿ, ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮೊದಲು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಶೀತ ಮಾರುತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತೆ ಯುಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಶೀತ ಮಾರುತ
ಶೀತ ಮಾರುತ ಅತಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳಿ, ರಾತ್ರಿ ಆಶ್ರಯಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋನ್ಫೈರ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು, ಕಂಬಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜನರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೋರಖಪುರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ
ಗೋರಖ್ಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಟಿಪಿ ನಗರ ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಬಜಾರ್ ಬಳಿಯ ರಾತ್ರಿ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಚಳಿಗಾಲದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಫ್ ವರ್ಕ್ ಜಾರಿ
ಉತ್ತರ ಭಾರತವು ತೀವ್ರ ಚಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು, ಬೋನ್ಫೈರ್ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋರಖ್ಪುರ ಒಂದರಲ್ಲೇ 480 ಬೋನ್ಫೈರ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 22,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗಿರುವ ಜನರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಅವರು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.