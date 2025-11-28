ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಲ್ಲವಿ ಪಟೇಲ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ SIR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಗೊಂಡಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (Special Intensive Revision - SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿರಾತುವಿನ ಶಾಸಕಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಗೊಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, SIR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ನಾನು SIR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು?
ಪಲ್ಲವಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು SIR ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. 'ನಾನು SIR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ನನ್ನ ಬಳಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಈಗ SIR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಪಲ್ಲವಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, SIR ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ಕಾರವು SIR ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.
ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ
ಶಾಸಕಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ SIR ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಡ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ, SIR ಅನ್ನು ಸಹ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಾನ್ಯ ಮತದಾನದ ದಾಖಲೆಗಳಿರುವಾಗ SIR ದಾಖಲೆ ಏಕೆ ಬೇಕು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಯಾವ ಆಧಾರವಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಬಿಎಲ್ಒಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಏಕೆ?
SIR ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಬಿಎಲ್ಒಗಳ (BLO - Booth Level Officers) ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವು ಅಮಾನವೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ SIR ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಪಲ್ಲವಿ ಪಟೇಲ್, "ಅವರು ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಆಧಾರವೇನು? ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.