ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಜಾಲ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸಿಡಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ : ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ತಂತ್ರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಜಾಲ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 2025 ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಈ ಬಲವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ?
ಜೂನ್ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಠೇವಣಿ ₹1.86 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ₹19.39 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಜೂನ್ 2024 ಕ್ಕಿಂತ 10.60% ಹೆಚ್ಚು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ₹0.93 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ (8.79%) ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹11.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ವಾತಾವರಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆ.
ಸಿಡಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ರಾಜ್ಯದ ಸಿಡಿ ಅನುಪಾತ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 59.04% ಇತ್ತು, ಇದು ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 59.05% ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಮತೋಲಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 80% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಡಿ ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 40% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 6 ಆಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಸ್ತರಣೆ
2014 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ. 60% ರಿಂದ 80% ಸಿಡಿ ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ಫಲಿತಾಂಶ
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಲವಾದ ಸಮನ್ವಯದ ಫಲಿತಾಂಶ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ವರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ, ಒಡಿಒಪಿ (ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ) ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಬಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.