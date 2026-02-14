LeT Operatives 2016ರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ನುಸುಳಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಊಟ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾದ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರಿಗೆ ಎನ್ಐಎ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 15 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆ ಬೆಂಬಲಿತ, ನಿಷೇಧಿತ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ (LeT) ಸಂಘಟನೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರಿಗೆ (overground workers) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳದ (NIA) ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶುಕ್ರವಾರ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ನುಸುಳಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇವರು ಆಶ್ರಯ, ಊಟ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಉಗ್ರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರ ಚಲನವಲನಕ್ಕೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡದ ವಿವರಗಳು
ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದವರನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಪ್ವಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಂದ್ವಾರಾ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಜಹೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪೀರ್ ಮತ್ತು ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪೀರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುಎ(ಪಿ)ಎ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಮತ್ತು 19ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಲಾ 15 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಷನ್ 39ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಪರಾಧಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 50,000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟು 1,50,000 ರೂ. ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು.
ಏನಿದು ಲಷ್ಕರ್ ಸಂಚು?
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಉಗ್ರನಾದ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಲಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸೈಫುಲ್ಲಾ, ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಪ್ವಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದೊಳಗೆ ನುಸುಳಿದ್ದ. ಈ ಉಗ್ರರ ಬಳಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಸ್ಫೋಟಕಗಳು, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಾಧನಗಳು, ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳಿದ್ದವು.
ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಈ ಉಗ್ರರ ಗುಂಪು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ (PoK) ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಲಷ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಅವರು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2016ರ ಜುಲೈ 25ರಂದು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಲಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಂತರ ನಡೆದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಬು ಸಾದ್ ಮತ್ತು ಅಬು ದರ್ದಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಸಹಚರರ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ
ಎನ್ಐಎ 2017ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ತನ್ನ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ, 2021ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವನನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ, ಐಪಿಸಿ, ಯುಎ(ಪಿ)ಎ ಕಾಯ್ದೆ, ಸ್ಫೋಟಕ ಕಾಯ್ದೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ, ಜಹೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪೀರ್ ಮತ್ತು ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪೀರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರನಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ, ಊಟ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಲಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಇವರೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2017ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, 2018ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಐಎ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಇವರನ್ನು ದೋಷಿಗಳು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ, ಇಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ಜಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. (ANI)
(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)