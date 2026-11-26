26/11 ಮುಂಬೈ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ವೀರಮರಣ ಅಪ್ಪಿದ ಹುತಾತ್ಮ ತುಕಾರಾಂ ಓಂಬ್ಳೆ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ, 18 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅವರ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಬದಲಾಯಿಸದೇ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ ಪುತ್ರಿ ವೈಶಾಲಿ ಅವರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
2008ರ ನವೆಂಬರ್ 26ರ ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸದ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯವಾದರೆ, ಹುತಾತ್ಮ ಎಎಸ್ಐ ತುಕಾರಾಂ ಓಂಬ್ಳೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಮರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ತುಕಾರಾಂ ಓಂಬ್ಳೆ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ವೈಶಾಲಿ ಓಂಬ್ಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹುತಾತ್ಮರಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನೂ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಒಂದಿಂಚೂ ಅಲುಗಾಡದಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪನ ನೆನಪುಗಳ ಜೀವಂತ ಸಂಗ್ರಹ!
ತುಕಾರಾಂ ಓಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ಕನ್ನಡಕ, ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪುತ್ರಿ ವೈಶಾಲಿ. ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲ ಉರುಳಿದರೂ ತಂದೆ-ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಮಾಸಿಲ್ಲ.
26/11ರ ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಶೌರ್ಯ!
2008ರ ನವೆಂಬರ್ 26ರ ರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈನ ಗಿರ್ಗಾಂವ್ ಚೌಪಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರ ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರನನ್ನು ತಡೆಯುವಾಗ ತುಕಾರಾಂ ಓಂಬ್ಳೆ ಅವರ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಾಠಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಉಗ್ರ ಕಸಬ್ ತನ್ನ ಎಕೆ-47 ರೈಫಲ್ನಿಂದ ಗುಂಡುಗಳ ಮಳೆಗರೆದರೂ, ಓಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಕಸಬ್ನ ಬಂದೂಕಿನ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ತಮಗೆ ಹತ್ತಾರು ಗುಂಡುಗಳು ತಗುಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಂದೂಕನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಉಗ್ರ ಕಸಬ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಕಸಬ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಅವರ ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಾಂತಿಕಾಲದ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ 'ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮರೆಯಾಗದ ತ್ಯಾಗ!
ಕೆಲವು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಲದಿಂದ ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಓಂಬ್ಳೆ ಕುಟುಂಬವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ತುಕಾರಾಂ ಓಂಬ್ಳೆ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಮಾಯಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿತು. ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದೇಶ ತನ್ನ ವೀರಪುತ್ರನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೂ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.