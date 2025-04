Read Full Article

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದ್ದು, ಐದೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದರ್ಶನಗಳೂ ಕ್ಲೋಸ್​ ಆಗುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆನ್​ಲೈನ್​ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಲವು ಗಂಟೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಂತೂ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಟಿಕೆಟ್​ ಬುಕಿಂಗ್​, ಅಕಾಮೋಡೇಷನ್​ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಳುಹಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿರುಮಲ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ, ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು (ಟಿಟಿಡಿ) ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್, ವಸತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದನ್ನೀಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಹೇಳಿದೆ.

ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ದರ್ಶನ- ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಟಿಕೆಟ್​ ಬುಕಿಂಗ್​, ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಇಷ್ಟು

-ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ 9552300009 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಟಿಟಿಡಿ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಸೇವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

- ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ Hi ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿ

- ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ “ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ನಾಗರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಸೇವೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲತೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ" (“Welcome to Andhra Pradesh Government Citizen Helper Service. Your convenience is our priority. Please choose the civil service you need.") ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಬಂದು, ಟಿಟಿಡಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು (Service) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

- ಮೊದಲಿಗೆ ಸೇವೆ (Select Services) ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ.

- ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ಬುಕಿಂಗ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ದೇವಾಲಯ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ - ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ವಿಶೇಷ ಸೇವಾ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು: ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು.

ವಸತಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು - ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಳಿ ತೊಂದರೆ-ಮುಕ್ತ ವಸತಿ ಪಡೆಯುವುದು

ಟಿಕೆಟ್​ ಬುಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಈ ಆಪ್ಷನ್​ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್​ ಬುಕ್​ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪೇಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ...

ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಸರ್ವದರ್ಶನ ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿ (Slotted Sarvadarshan Live Status)

ಸರ್ವದರ್ಶನ ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿ (Sarvadarshan Live Status)

ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿ (Sri Vani Trust Live Status)

ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮರುಪಾವತಿ ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿ (Advance Deposit Refund Live Status)

ಸೇವಾ ವಿವರಣೆಗಳು (Service Descriptions)

ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಸರ್ವದರ್ಶನ ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿ: ಕೋಟಾಗಳು ಮತ್ತು ನೀಡಲಾದ ಟೋಕನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವದರ್ಶನ ಟೋಕನ್‌ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದುದ.

ಸರ್ವದರ್ಶನ ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿ: ಕ್ಯೂ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಕಾಯುವ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವೈಕುಂಠಂ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ -2 ರಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿ: ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ನೀಡಲಾದ ಟಿಕೆಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮರುಪಾವತಿ ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿ: ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಹಂಚಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಮ್ಮ ಠೇವಣಿ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

