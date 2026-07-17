ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿ(Tirupati temple)ಯು ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಒಂದೇ ದಿನ ₹96.98 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ತಲಾ 1 ಕೋಟಿ ರು.ಗಳನ್ನು ದೇಣಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುಮಲ: ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿ(Tirupati temple)ಯು ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಒಂದೇ ದಿನ ₹96.98 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ತಲಾ 1 ಕೋಟಿ ರು.ಗಳನ್ನು ದೇಣಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಂದಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 2460 ಮಂದಿ ಅಧಿಕೃತ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ, 2354 ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್, 106 ಭಕ್ತರು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1246 ಭಕ್ತರು 10-15 ಲಕ್ಷ ರು., 1212 ಮಂದಿ 1-10 ಲಕ್ಷ ರು. ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,97,888 ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
ತಿರುಪತಿ ಆದಾಯ ಹಲವು ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜಿಡಿಪಿ ಮೀರಿಸುತ್ತೆ!
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3.38 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. 2025-26ರಲ್ಲಿ, ಇದರ ಹುಂಡಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು 1,738 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.
ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1,97,888 ನೋಂದಾಯಿತ ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನರು 1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 22,000 ಜನರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು (ಟಿಟಿಡಿ) ಮಂಡಳಿಯು, ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸವಲತ್ತು ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.