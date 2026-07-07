ತಿರುಪತಿ, ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರು ನೀಡಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ತಿರುಪತಿ, ಶಿರಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ
ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರು ನೀಡಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರಾಮನ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬದರಿನಾಥ ಹುಂಡಿ ಹಣದಲ್ಲೂ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ಕೇಳಿಬಂದು ಸಂಚಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ತಿರುಪತಿ, ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಹಣ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ?
ಹೌದು. ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ, ಇತರ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶಿರಡಿಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತವು ಅಂತಹ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ, ದಾನ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಕಾಣಿಕೆ ಎಣಿಸಲು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿರುವ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಪರಕಮಣಿ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ತೆಲುಗು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಕಮಣಿ ಎಂದರೆ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಇದು 2023 ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು (TTD) ಹೊಸ, ಹೈಟೆಕ್ ಪರಕಮಣಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ.
ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಭಾಂಗಣವಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೇಣಿಗೆ ಕಳವಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಗಾಜಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ದೇಣಿಗೆ ಹಣ ಎಣಿಸಲು ತಂತ್ರಗಳು, ಯಂತ್ರಗಳು!
ಹಣ ಎಣಿಕೆಗೆ ಯಂತ್ರಗಳು?
ದೇವಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಇರುವ ಸಾವಿರಾರು ದೇಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪರಕಮಣಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ, ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಣಿಕೆಯ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕೊನೆಯ ಔನ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ.
ದೇಣಿಗೆ ಎಣಿಸುವಾಗ ಭಾರೀ ನಿಗಾ!
ಈ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯ ಎಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದ ನೌಕರರು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು, ಯಾವುದೇ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಕಮಣಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ, ಹೊರ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಹೊರಗೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನವಲನವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಎಣಿಕೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ?
ಇಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಾಲಯವು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸಿಸಿಟಿವಿ-ಸಜ್ಜಿತ, ಮೀಸಲಾದ ಕೋಣೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ದೇಣಿಗೆ ಹಣ, ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಎಣಿಸುವುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏಕೈಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಪೈಸೆಗೂ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ದೇವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಪೈಸೆಗೂ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇರುತ್ತೆ
ತಿರುಪತಿಯಂತೆ ಶಿರಡಿಯಲ್ಲೂ, ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ದಾನ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ , ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ತೂಕ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಹ ವಿವರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ, ಕಳ್ಳತನದಂತ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ.
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