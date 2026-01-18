ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಸಿಗುವ ಕೆಲ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಾಟ್ಸಪ್ ಖಾತೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಾಲಕರ ಕೈಗಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನಿನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್:
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋಷಕರೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ವಾಟ್ಸಪ್ ನಿಯಂತ್ರಣ:
ಈ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಖಾತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳದ್ದನ್ನೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಡಿ.ಪಿ., ಸ್ಟೇಟಸ್, ಬ್ಲೂಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋಷಕರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಕ್ಕಳ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಅವರ ಸಂದೇಶ, ಕರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗದು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇವ್ ಆಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ.