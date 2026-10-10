1982ರಲ್ಲಿ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಸೇನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಲಿಚರಣ್, ಪೊರಕೆಯ ಹಿಡಿಯಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಅಪರಾಧಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನೆರವಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆತು, ಅವರ ಕಮಾಂಡರ್ನ ಮುಂದಿನ ಬಡ್ತಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ.
ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊರಕೆಯೇ ಆಯುಧವಾಯಿತು! ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ
1982ರ ಆ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ; ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ. 1982ರಲ್ಲಿ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಸೇನಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೋರಿದ ಸಾಹಸವು ಇಬ್ಬರು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕೃತ್ಯವು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು.
ಪೊರಕೆಯ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕಾಲಿಚರಣ್
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ತಂದೆ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇನಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಅವರು ಕುಟುಂಬದವರ ಬಳಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಬಹುತೇಕ ಸೈನಿಕರು ಹಿರಿಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಲಿಚರಣ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾವಲು ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿತು. ದರೋಡೆಕೋರ ಫೂಲನ್ ದೇವಿಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇಬ್ಬರು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೇನಾ ಘಟಕದ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಬಳಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಬಳಿ ಚಾಕು ಇತ್ತು.
ಅಪಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕಾಲಿಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೊರಕೆಯ ಹಿಡಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಸೈನಿಕರು ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಹಿಡಿದು, ಅವರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹಿರಿಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಭಾಗದ ಜನರಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರೂ ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನೀಡಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿ (ACR) ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ, ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಜನರಲ್ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಂದೆಯ ಬಡ್ತಿಗೆ ನೆರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಲೇಖಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುದ್ದೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ
ತಮ್ಮ ಬಡ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಚರಣ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ಲೇಖಕರ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಘಟನೆ ಲೇಖಕರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಮುಂದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರಿ, ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಅದರ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಕಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಆಯುಧಕ್ಕಿಂತ ಧೈರ್ಯ, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲವು.