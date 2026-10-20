ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸರ್ ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಶೀತಲ ಸಮರ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಚಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ನೇಮಕ, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಐಪಿಒ ಮತ್ತು ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಮರುನೇಮಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ವಿವಾದದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಉದ್ದಿಮೆ ಸಮೂಹವಾದ 'ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್'ನ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಳಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಶೀತಲ ಸಮರ ಇದೀಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಸರ್ ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್', ತನ್ನಿಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಆಡಳಿತ ಶೈಲಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್'ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮೂಡಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ದೂರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು
ಎಸ್ಡಿಟಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಚಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಜಂಟಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಅನಗತ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯ ವೈಧಾನಿಕತೆಯನ್ನು ದೂರುದಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ನೆವಿಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದತ್ತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಐಪಿಒ (IPO) ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮೂಲ ಆಶಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ಸಮಾಜಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (SDTT) ಶೇಕಡಾ 27.98 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (SRTT) ಶೇಕಡಾ 23.56 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಶೇ. 51.54 ರಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಅಡಿಯ ಎಲ್ಲಾ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾ 66 ರಷ್ಟು ಷೇರು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವು ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ವಿವಾದದ ಮೂಲಃ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಮರುನೇಮಕ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಿ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವುದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ. ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಸ್ಥಿತಿ.
ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಮರುನೇಮಕ ಹಾಗೂ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಐಪಿಒ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಚಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ತೀರ್ಪು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.