ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ಸಮೂಹವು ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಚಿಪ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿರದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನೈಜ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿರದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನೈಜ ಬೇಡಿಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ 'ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ನ್ಯೂ ಎಕಾನಮಿ ಫೋರಂ'ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ತಡಿಪಾಯವಾಗಿವೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತಕ್ಕಿರುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗ
ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ , ಬೃಹತ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿದೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಗ್ರ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅನುಭವಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಾಗ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಗಣನೆಗಳಾಗಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ನಮಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯತ್ತ ನಾವು ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು
ಭಾರತವನ್ನು ಚಿಪ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಬ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬೃಹತ್ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶದ ಹಲವು ಕಡೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಧೋಲೆರಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್
ತೈವಾನ್ನ 'ಪವರ್ಚಿಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್' (PSMC) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗುಜರಾತ್ನ ಧೋಲೆರಾದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹91,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳು, ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹27,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಿವೆ.
ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಏಕಾಏಕಿ 2 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ (2nm) ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೈಜ ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯು ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಜನರಿಗೂ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಶಕ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆಯ ವೇಗವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಿದರು.