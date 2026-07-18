ಬೈಗುಳ ಅಥವಾ ಅಸಭ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (IPC) ಸೆಕ್ಷನ್ 294ರ ಅಡಿ 'ಅಶ್ಲೀಲತೆ' ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪದಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವಂತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಕೇವಲ ಬೈಗುಳ ಅಥವಾ ಅಸಭ್ಯ, ಅಸಹ್ಯಕರ ಭಾಷೆ ಬಳಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (IPC) ಸೆಕ್ಷನ್ 294ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಅಶ್ಲೀಲತೆ' ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವಂತಿರಬೇಕು (lascivious) ಅಥವಾ ಕೇಳುಗರಲ್ಲಿ ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು (prurient interest) ಕೆರಳಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಒಂದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಅಭಯ್ ಎಸ್. ಓಕಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಕರೋಲ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಯು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಅಸಭ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಆರೋಪವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.
ಏನಿದು ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ?
ಸೆಕ್ಷನ್ 294ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು, ಅದು ಲೈಂಗಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಗಳು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಬೈಗುಳಗಳು ('Ma... Be... ki galiyan') ಅಸಭ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಅಂಶವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬೈಗುಳಗಳು ಅವಮಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದವೇ ಹೊರತು, ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆರಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಈ ವಾದವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೈಗುಳಕ್ಕೂ, ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗುವ ಅಶ್ಲೀಲತೆಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ಕುರಿತ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ 1964ರ 'ರಂಜಿತ್ ಡಿ. ಉದೇಶಿ ವರ್ಸಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ' ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಇಂದಿಗೂ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಸೆಕ್ಷನ್ 294 ಅನ್ವಯ ಆಗಬೇಕಾದರೆ...
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 294ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಆ ಕೃತ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಬೀತಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೈಗುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶವನ್ನೇ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಕರಣ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.