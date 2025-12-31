ನಾಸಾದ ಮಾಜಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು 9ನೇ ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.31): ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 9ನೇ ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ ಮಾಜಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ಜನವರಿ 22 ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. 300 ದಿನಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಂತರ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ (60 ವರ್ಷ) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ವಿಜ್ಞಾನ, ನಾಯಕತ್ವ, ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಡಿಸಿ ಬುಕ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಡಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವವಾದ ಡಿಸಿ ಬುಕ್ಸ್ನ ಹಿತೈಷಿ. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಭೇಟಿ ಅನೇಕ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನೊಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸುಮಾರು 500 ಭಾಷಣಕಾರರನ್ನು ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವವು ಜನವರಿ 22 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಚ್ ವಿಲ್ಮೋರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು 286 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಿದಾಗ, ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ಭಾರತೀಯ ಮೂಲ
ಯುಎಸ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 1965 ರಂದು ಓಹಿಯೋದ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಹ್ಸಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜುಲಾಸನ್ನ ಗುಜರಾತಿ ತಂದೆ ದೀಪಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಲೊವೇನಿಯನ್ ತಾಯಿ ಉರ್ಸುಲಿನ್ ಬೋನಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು. 1998 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಸಾದಿಂದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಕೊಡುಗೆಯ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಕೆಎಲ್ಎಫ್ 2026 ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷಣಕಾರರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಅತಿಥಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ಉತ್ಸವದ ಭಾಷಣಕಾರರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಗುರ್ನಾ, ಓಲ್ಗಾ ಟೋಕಾರ್ಜುಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್, ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಪೆಪ್ಸಿಕೋದ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಇಂದ್ರಾ ನೂಯಿ, ಕಲಾವಿದೆ ಚೆಯೆನ್ನೆ ಒಲಿವಿಯರ್, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅರವಿಂದ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರರಾದ ಗೇಬ್ರಿಯೆಲಾ ಯಬಾರಾ, ಪೆಗ್ಗಿ ಮೋಹನ್, ಶೋಭಾ ಡೇ ಮತ್ತು ಅಮಿಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.