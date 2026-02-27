ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ 5.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಕಂಪನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ನಡುಗಿದ ಅನುಭವದಿಂದ ಭಯಭೀತರಾದ ಜನರು ಮನೆ, ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ/ಪ.ಬಂಗಾಳ: ಇಂದು (ಫೆ.27, ಶುಕ್ರವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:52ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ತೀವ್ರತೆ 5.4 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ. ಸತ್ಖಿರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಸಶುಶುನಿ ಉಪಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಇತ್ತು ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಢಾಕಾದ ಅಗರ್ಗಾಂವ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 188 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಕಂಪನ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಭೂಕಂಪದ ಪರಿಣಾಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನಡುಗಿದ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸಿದ್ದು, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ, ಕಚೇರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದ ಜನರು
ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಗರದ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಿಂದ ಜನಜಂಗುಳಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. 'ಒಮ್ಮೆಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲುಗಾಡಲು ಶುರುವಾಯಿತು, ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೆಳಗೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಕಚೇರಿ ನೌಕರರೊಬ್ಬರು ಆತಂಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾದ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಂಪನ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಮರಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಗೇ ಇರಿ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹೋಗಬೇಡಿ.