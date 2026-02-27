ಭಾರತದ ಸುದರ್ಶನ ಪವರ್ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿದ ಜಗತ್ತು, ಸೇನಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅತೀ ದೂರದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗ
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.27) : ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾದ ಎಸ್-400 'ಸುದರ್ಶನ್' ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಾಯುಪಡೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೇನಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೂರದ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪೋಖ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ವಾಯು ಶಕ್ತಿ-2026' ಸಮರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಾಯುಪಡೆಯು ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಾಡಾರ್ಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರು ಗುರಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿ ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. "ಶತ್ರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಾಯುಪಡೆ ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದೆ. 2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲಾದ ಅತಿ ದೂರದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ರಷ್ಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಎಸ್-400 ಟ್ರಯಂಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಸುಮಾರು 5.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಆಗಸದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ 40N6 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಗುರಿ ತಲುಪಬಲ್ಲವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರುಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದರ ರಾಡಾರ್ಗಳಿಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಾಯುಗಡಿಗೆ 'ಸುದರ್ಶನ' ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಕಾಶ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಖ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ವಾಯು ಶಕ್ತಿ' ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ತೇಜಸ್, ರಫೇಲ್, ಸುಖೋಯ್-30MKI, ಮಿಗ್-29, ಮತ್ತು ಜಾಗ್ವಾರ್ನಂತಹ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿವೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಎಸ್-400 ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.