ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಜನರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅವರು, ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.26): ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (ISS) ಉಳಿದುಕೊಂಡ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಾಂತಿಕಾಲದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪದಕ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಭಾರತದ ಜನರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದಕಗಳಾಗಿವೆ. ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿನ ವೀರತೆಗೆ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಪದಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಸಮಯದ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿಕಾಲದ ವೀರತೆಗೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಪದಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಪದಕದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ, 'ನಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು [ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಿ] ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು, ನಾನು ಈ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಭಾರತದ ಜನರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿನಮ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಶುಕ್ಸ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಗೌರವವು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "...ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ. ಭಾರತದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನನಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅವಕಾಶವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು"...ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗಗನಯಾತ್ರಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ 1984) ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ (ನಿವೃತ್ತ) ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸೋವಿಯತ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ ನಾರಾಯಣನ್ "ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮನ್ನಣೆ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿದೆ." ಶುಕ್ಸ್ 2025 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ISS ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಮಾನವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಮಿಷನ್ ವೇಳೆ ಒಟ್ಟು 6 ದೇಶಗಳ 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದೆವು. ಅಂದಾಜು 60ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ 20 ದಿನ, 1990ರಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಂದಿಗೂ ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಎಂದು ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.