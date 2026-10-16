ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ರಕ್ತಸಂಬಂಧದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಆ ಬಂಧ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ರಕ್ತಸಂಬಂಧದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಆ ಬಂಧ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ತರಕಾರಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹದ ಈ ಕಥೆ ಹಲವರ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿದೆ.
ಮೃತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಗನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ!
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರ ಭವೇಶ್ (@anchor.bhavesh) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭವೇಶ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ನೇಹಿತನ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಬೂಟ್ ತುಂಬುವಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತರಕಾರಿಗಳ ಹಣ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭವೇಶ್ ಹಣ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು, ಇದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಗನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುವ ಅವರ ನಡೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಮುಟ್ಟಿದೆ.
13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತಂದೆ ಸಾವು, ಆದರೂ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾವಿಲ್ಲ!
ಭವೇಶ್ ಅವರ ತಂದೆ 2013ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಬಂಧ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಭವೇಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ಅಂಗಡಿಯ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಅಂಗಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಪರಿಚಯ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ತಂದೆ ನಿಧನರಾದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಭವೇಶ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರಂತೆಯೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭವೇಶ್ ಹಣ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನೋಡುಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ.
ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಖಾದ್ಯವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಮಗ!
ಈ ಘಟನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಭವೇಶ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ 'ಕಧಿ ಚಾವಲ್' ಖಾದ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹದ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಈ ಸಂಬಂಧ, ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಕಾಲದ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ಬದುಕಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಭವೇಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ರಕ್ತಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
'ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು': ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ನಡೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅನೇಕರು, ಇಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕವೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಗನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಇಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು!
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹವು ಕಾಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತ ಬದುಕಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ನಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. 35 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹ, 13 ವರ್ಷಗಳ ವಿರಹ, ಆದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಆತ್ಮೀಯತೆ — ಈ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದೊಂದೇ, ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹವೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕೈ ಬಿಡದಿರುವುದು.