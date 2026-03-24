ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ 28 ದಿನಗಳ 'ಮಾಸಿಕ' ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 30 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಟ್ರಾಯ್ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಮಾ.24): ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ 'ಮಾಸಿಕ' ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು 30 ದಿನಗಳ ಬದಲಿಗೆ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ 30 ದಿನಗಳ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 30 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ಹೊರತರುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (TRAI) ಆದೇಶಿಸಿದೆ. "ನೀವು ಕೇವಲ 30 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 30 ದಿನಗಳ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿವೆ," ಎಂದು ಸಿಂಧಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು?
ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (AAP) ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಬಾರಿ ಬದಲಾಗಿ 13 ಬಾರಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು. "ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ 1.5GB ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಉಳಿದ 0.5GB ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹಣ ನೀಡಿದ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಬಳಕೆಯಾಗದ ಡೇಟಾ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಬೇಕು (Data Rollover)," ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು SMS ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು.
ಟ್ರಾಯ್ ಮುಂದಿನ ನಡೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮದಂತೆ, 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ (Forbearance Regime), ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರು ನೇರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಟ್ರಾಯ್ ಈಗ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕರೆಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.