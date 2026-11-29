ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಕುತ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರೆದಿದ್ದ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್.
ನವೆಂಬರ್ 30, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿದೆ. ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ವಿರೋಧಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳೇ ಗೈರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಡಕು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
SC-ST ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪವೇನು?
ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (SC) ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, 2051ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಖರ್ಗೆ, "ಸಂವಿಧಾನದ 330ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ SC/ST ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅವರ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2026ರ ಹೊಸ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡದೆ, ಹಳೆಯ 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಆಧರಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು 543 ರಿಂದ 850ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ-ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಚೀನಾ ಮಾದರಿಯ' ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮುಗಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವುವು?
ಶನಿವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 28) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗೆ ಕೇವಲ 11 ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದವು.ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಪಕ್ಷಗಳಾದ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಡಿಎಂಕೆ (DMK) ಮತ್ತು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಎನ್ಸಿಪಿ ಸಭೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದವು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಹ್ವಾನವಿದ್ದರೂ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಿಜು ಜನತಾ ದಳ ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದವು.
ಮಸೂದೆಗೆ DMK ಮತ್ತು NCP ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ, 1971ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ (2051ರವರೆಗೆ) ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಡಿಎಂಕೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು 39 ರಿಂದ 59ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ವಾಡೆಟ್ಟಿವಾರ್ ಅವರು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದ ಎನ್ಸಿಪಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಸೂದೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಒಲವು ತೋರಿದೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್!
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಮನವೊಲಿಸಲು ಇಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ತೆರಳಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಲು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು (2/3) ಬಹುಮತ ಅಂದರೆ 540 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 360 ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು. ಡಿಎಂಕೆ (22 ಸಂಸದರು), ಎನ್ಸಿಪಿ-ಎಸ್ಪಿ (8 ಸಂಸದರು) ಮತ್ತು ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಎನ್ಡಿಎ ಬಲ ಸುಮಾರು 350 ರಿಂದ 354ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಬಹುಮತದ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.