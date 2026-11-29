ಬರೋಬ್ಬರಿ 19 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ 81 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹಕ್ಕು ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ.
ಬರೋಬ್ಬರಿ 19 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ 81 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹಕ್ಕು ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ. ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ವೋರಾ (Asgar Ali Vora) ಎಂಬುವವರ ಹೆಸರನ್ನು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಅಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು 7/12 ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾಯಂದರ್ ಪೂರ್ವದ ನವಘರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 2,810 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನಿಗಾಗಿ ವೋರಾ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. 1989ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. 2007ರಲ್ಲಿ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭೂಮಾಲೀಕರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ವೋರಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ವಿವಾದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.
ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳಿಂದ ಜಮೀನಿನ ಸ್ವಾಧೀನ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಟ
ಈ ಜಮೀನಿನ ವಿವಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಯಂ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ (Swayam Builders) ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ಭಾಗದ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸೆವೆನ್ ಇಲೆವೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ (Seven Eleven Constructions) ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ವೋರಾ ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು
ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮುಂಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ವೋರಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಕ್ಕು ವರ್ಗಾವಣೆ (TDR) ಅನುಮತಿಯನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೂ ವೋರಾ ಅವರಿಗೆ ಜಮೀನಿನ ನೈಜ ಸ್ವಾಧೀನ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು.
10 ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಬಳಿಕ 27 ಪುಟಗಳ ಆದೇಶ
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ವೋರಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು 7/12 ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸ್ವಯಂ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಖೇಶ್ ಪರೇಖ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 19ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 10 ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು 27 ಪುಟಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದರು.
1989ರಲ್ಲಿ ವೋರಾ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೋಂದಾಯಿತ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದವು ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವೋರಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತೆ 7/12 ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಇದ್ದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 19 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ 81 ವರ್ಷದ ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ವೋರಾ ಅವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನ ನೈಜ ಸ್ವಾಧೀನ ಮರಳಿ ಸಿಗುವುದು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.