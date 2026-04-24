ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಅವರು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರೇರಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಅವರು ಗುರುವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂಡೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಡಿಸಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ವಾಲ್ಟರ್ ಕೆ. ಆಂಡರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಹಡ್ಸನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ವಾಲ್ಟರ್ ರಸೆಲ್ ಮೀಡ್ ಅವರಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೊಸಬಾಳೆ, 'ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಹಡ್ಸನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಸಂದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವಾಲ್ಟರ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಸಬಾಳೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಡಾ. ಆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರೇರಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘಟನಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಗಳು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಇತರ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇದೆ. ಅವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳ ನೀತಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂವಿಧಾನ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ವಿಪರ್ಯಾಸ
ಸಮಕಾಲೀನ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಹೊಸಬಾಳೆ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ವಿಪರ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. 'ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಕಿರಿದಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿವೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಪದವಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಡಿಮೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವಿದೆ, ಆದರೆ ವಿವೇಚನೆ ಕಡಿಮೆ. ಹೆಚ್ಚು ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಔಷಧಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಡಿಮೆ,' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚಂದ್ರನವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅಣುವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೈತಿಕತೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವರಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿ
ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಅವರು, 'ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಸಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಾಗುವಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ. ದಲೈಲಾಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, 'ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ' ಎಂದು ಭಾರತ ಹೇಳುವುದು ಕೇವಲ ಮಾತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ. ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಆ ಭೂಮಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆತಿಥೇಯ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಿ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಭಾರತದ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಪೊಳ್ಳು ಮಾತುಗಳಲ್ಲ' ಎಂದರು.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉನ್ನತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಹೊಸಬಾಳೆ, 'ಭಾರತವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ, ಸಮೃದ್ಧ, ಒಂದುಗೂಡಿದ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಮಾಜವಾಗಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ, ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ, ಸಮೃದ್ಧ ಸಮಾಜವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರತವು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, 'ಭಾರತವು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜಗತ್ತು ಇಂದು ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವಕುಲದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಿಂದೂ ಕೋಲಿಷನ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ (AHEAD), ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೋಲಿಷನ್, ಇಂಡೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ (IAC), ಇಂಡಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಯಾಸ್ಪೊರಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IADA), ಓವರ್ಸೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಜೆಪಿ, ರಾಜ್ಧಾನಿ ಮಂದಿರ್ ಆಫ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ, ಸಿಖ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಿಂದೂ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ (UHJT), ಎಸ್ವಿ ಲೋಟಸ್ ಟೆಂಪಲ್, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷದ್ ಅಮೆರಿಕಾಸ್ (VHPA), ಯುಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದವು.
