ನವದೆಹಲಿ (ನ.14): ಹರಿಯಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವಿತ್ತು - ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಹೈ-ಡೆಸಿಬಲ್ ಪ್ರಚಾರದ ನಡುವೆಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಚಾರ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತದಾರರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಅದು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತು. ಹಾಗಂತ ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಅಚ್ಚರಿಯೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾತ ಮಾಡಿದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು.'ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು' ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್-ರೂಮ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದುತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಮೂಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತು.
ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಅಡಿಪಾಯದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಸಂಘದ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಸರಳ. ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರೆ ಸಾಕು.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ನ 20 ಸಾವಿರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಕೆಲಸ
ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಘದ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಯಿತು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ 20,000 ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳು ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ 243 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಸುಮಾರು 95% ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎಯ ಸಾಧನೆಯು ಜನರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದ ಬಿಹಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 65.08% ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, 66% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು 'ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎನ್ಡಿಎ ಪರವಾಗಿ 'ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ' ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪುನರಾಗಮನ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೆಣಗಾಡಿತು. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿತ್ತು. 2025 ರ ಗೆಲುವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು, ಎಎಪಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.
ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹರಾಗಿರುವ ಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದರ ವಿಧಾನವು ಫಲ ನೀಡಿತು. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮನವಿ, ಆಗಿನ ಸಿಎಂ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಲಡ್ಕಿ ಬಹಿನ್ ಯೋಜನೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ 'ಬಾಟಂಗೆ ಟು ಕಟೆಂಗೆ' ಘೋಷಣೆಗಳು ಹಿಂದೂ ಮತದಾರರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎನ್ಡಿಎ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವಾದವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು 'ಸಜಾ ರಹೋ' (ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ) ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸುಮಾರು 60,000 ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಒಳನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಗಳು ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂಬ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಡ್
ಹರಿಯಾಣದ ರಾಜಕೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಜಾಟ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ, ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗುರುತಿಸಿತ್ತು.
ಸಂಘಟನೆಯು ತಳಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸುಮಾರು 20,000 ಸಭೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಾಟ್ ಅಲ್ಲದ ಸಮುದಾಯಗಳಾದ ಪಂಜಾಬಿಗಳು, ಬನಿಯಾಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ದಲಿತ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಟ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಭಾರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು
ಹಿಂದುತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭಿಯಾನವು 2027 ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆರು ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ 'ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಅಭಿಯಾನವು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.