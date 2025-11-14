Why Nitish Kumar Never Contested Bihar Assembly Elections in the Last 30 Years ಬಿಹಾರದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ನೇರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.14): ಬಿಹಾರದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 1985 ರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, 1995 ರಲ್ಲಿ ಹರ್ನೌತ್ನಲ್ಲಿನ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ, ಅವರು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಅನ್ನೇ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇಕೆ?
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಯಾವುದೇ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರಾಗದೆಯೇ 2000 ದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. 2005 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ (MLC) ಸದಸ್ಯರಾದರು, ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರವು ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರು ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಸಚಿವರು ನೇರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬದಲು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ನಿತೀಶ್ 2012 ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು, ಇದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವರ ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು.
ಜನವರಿ 2012 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿತೀಶ್, "ನಾನು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಬಲವಂತದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ. ಮೇಲ್ಮನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ" ಅವರು ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಮರುಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದರು.
2015 ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ, ಅವರು "ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು" ಬಯಸದ ಕಾರಣ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಮರಳಿದರು, ಆ ಅವಧಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು, ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮೇ 2030 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. 2025 ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ.