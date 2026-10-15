ಮಾಜಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಅತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದೆ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಅತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದೆ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಹಾರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಬೆಂಗಾಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹೌಸ್'ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದೆ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಸವಿದರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಸವಿದ ತಿನಿಸುಗಳೇನು?
ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ನ್ಯೂ ಎಕಾನಮಿ ಫೋರಂನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ರಿಷಿ ಸುನಕ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ನಡುವೆ ಅವರು ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಾಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಂಡ ಚಾಟ್, ಲಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಚಹಾವನ್ನು ಸವಿದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಸಮಲಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದರು ರಿಷಿ ಸುನಕ್
ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳೆಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. 2025ರ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಇದೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯ ಪಾಲುದಾರರಾದ ವರ್ಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ದೀಪಾವಳಿ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮಿಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು 'ಮಿಠಾಯಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
1937ರಿಂದ ಸಿಹಿ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ
ದೆಹಲಿಯ ಬೆಂಗಾಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಾಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹೌಸ್ 1937ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಲಾಲಾ ಭೀಮ್ ಸೇನ್, ಲಾಲಾ ರೋಹ್ತಾಶ್ ಚಂದ್ ಮತ್ತು ಲಾಲಾ ಬನ್ವಾರಿ ಲಾಲ್ ಅವರು ಈ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಖಾರದ ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಈ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚೋಲೆ ಭಟೂರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಕಚೋರಿ, ಜಿಲೇಬಿ ಮತ್ತು ರಸಮಲಾಯಿಯಂತಹ ತಿನಿಸುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೂ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಅವರ ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಈ ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿಯ ಭೇಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಚಾಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಸಮಲಾಯಿವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಸವಿದ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.