ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒದಗಿಸಲು 1,600 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು 23 ಭೂ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಜಿಯೋ ಈ 'ಸಾರ್ವಭೌಮ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ'ವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು 4G ಮತ್ತು 5G ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,600 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಮೂಹ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 23 ಭೂ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ 2026 ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಈ "ಸಾರ್ವಭೌಮ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ" (Sovereign Satellite Connectivity) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ 'ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್' ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಯೋ ಈ ಬೃಹತ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಜಿಯೋದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಭಾರತದ ಬಳಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (Low Earth Orbit) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 1,600 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಉಪಗ್ರಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಶೋರೂಮ್/ಟವರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲು 23 ಬೃಹತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.
ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದೇಶದ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ದ್ವೀಪಗಳು, ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಲಯದ ದುರ್ಗಮ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಡಾವಣೆ, ನಿಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಗ್ರಹ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯು ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜಿಯೋದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ
ತನ್ನ ಉಪಗ್ರಹ ಜಾಲವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಜಿಯೋ ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 4G, 5G ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುವ 'ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಟು-ಡಿವೈಸ್' ಕರೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು , ವಾಯುಯಾನ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಜಿಯೋ vs ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್: ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?
ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ 'X' ನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್, ಜಿಯೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಯುಟೆಲ್ಸ್ಯಾಟ್ ಒನ್ವೆಬ್ ಮೂರೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಭದ್ರತಾ ತನಿಖೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ GMPCS ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು IN-SPACe ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ 20 ಗೇಟ್ವೇ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಭಾರತೀಯರ ಡೇಟಾ ದೇಶದ ಒಳಗೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಭಾರತದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೃಹತ್ 'ಸಾರ್ವಭೌಮ ಉಪಗ್ರಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್' ನಿರ್ಮಿಸುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ.