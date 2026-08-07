2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು 1051 ಕೋಟಿ ರು. ದೇಣಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಡಿಆರ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಎಂಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.7): 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ 1051 ಕೋಟಿ ರು. ದೇಣಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೇಣಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರದಲ್ಲಿ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 366 ಕೋಟಿ ರು. ದೇಣಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ದೇಣಿಗೆ 20000 ರು. ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಘೋಷಿತ ದೇಣಿಗೆಗಳಾಗಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಡಿಆರ್ ವರದಿ ಅನ್ವಯ, 2023-24ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ 348 ಕೋಟಿ ರು. ದೇಣಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, 2024-25ರಲ್ಲಿ ಅದು 1051 ಕೋಟಿ ರು.ಗೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 645 ಕೋಟಿ ರು. ದೇಣಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಡಿಎಂಕೆ 366 ಕೋಟಿ ರು., ಟಿಎಂಸಿ 185 ಕೋಟಿ ರು., ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 140 ಕೋಟಿ ರು.,ಟಿಡಿಪಿ 80 ಕೋಟಿ ರು., ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ 63, ಜೆಡಿಎಸ್ 1 ಕೋಟಿ ರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಣಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿವೆ.
ಎರಡು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 650 ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ 872.54 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 62 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾನಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5,647 ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಕೇವಲ 193.95 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 14 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2024-25 ರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೌಲ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ದೇಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು.
2023-24 ರಲ್ಲಿ ರೂ.6.62 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2024-25 ರಲ್ಲಿ ರೂ.302.67 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದ ಅಘೋಷಿತ ದಾನಿಗಳ ದೇಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಇದು ದೇಣಿಗೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲನ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 29 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ.ಎರಡು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರುಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, 38 ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ 434 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ 160 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.