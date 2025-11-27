Ayodhya real estate boom: ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಅಯೋಧ್ಯೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಿಂದ, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 300-500ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರವು ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 2024 ರ ಭವ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಆಸ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಜಿಗಿತ:
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 300 ರಿಂದ 500 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಗಮದಿಂದಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
6 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ!
ಇನ್ವೆಸ್ಟೋಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ನ ವಿಶಾಲ್ ರಹೇಜಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಿಮ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. 6 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ನವೀಕರಿಸಿದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ನದಿ ದಂಡೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಜಾಗತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಯೋದ್ಯಾ ದೇವಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಸತಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಭೂಮಿಕಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಿಎಂಡಿ ಉದ್ಧವ್ ಪೊದ್ದಾರ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ನಗರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಸರ್ವಿಸ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
MORES ನ ಸಿಇಒ ಮೋಹಿತ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 2019 ರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳು 5 ರಿಂದ 10 ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 8 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಲ್ ದರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ
ವಿಶಾಲ್ ರಹೇಜಾ ಅವರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ದರಗಳು ಶೇ. 30 ರಿಂದ 200% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
* ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ₹6,600 ರಿಂದ ₹7,000 ರಿಂದ ₹26,600 ರಿಂದ ₹27,900 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
* ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡಾ 200% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹11–23 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹33–69 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
* ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂಥವುಗಳು ಈಗ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ₹10,000–₹20,000 ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ, ಇದು 2019 ಕ್ಕಿಂತ 10 ರಿಂದ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ವಸತಿ ದರಗಳು 2024 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ₹8,491 ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ದೇವಕಾಲಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಪುರಂ, ಮತ್ತು ಗೋರಖ್ಪುರ-ಫೈಜಾಬಾದ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ರಾಮ ಮಂದಿರ ಸಂಕೀರ್ಣವು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಕ್ರವು ಇದೀಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.