ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಪಂಥೀಯ ರಂಗಗಳ ಒಳಒಪ್ಪಂದ, ಚುನಾವಣಾ ಫಂಡ್ ಸಂಗ್ರಹವೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಪಂಥೀಯ ರಂಗಗಳು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಬಾರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (Rajeev Chandrasekhar) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ತೆರೆಯುವುದು ಬಾರ್ಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗಳನ್ನು" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪಿಣರಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ, ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈಗ ಬಾರ್ಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 60 ಗಂಟೆ, ಅಂದರೆ ಐದು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಪಿಣರಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಾರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಫೈಲ್ ತರಿಸಿಕೊಂಡು, ವೇಗವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫೈಲ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ, ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಇರುವಾಗ ಬಾರ್ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಪಂಥೀಯ ರಂಗಗಳ ಒಳಒಪ್ಪಂದದ ರಾಜಕೀಯ ಇದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ಇವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹಾಳಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಿಲುವು ಕೊನೆಗಾಣಬೇಕು. ಈ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಲಂಚ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಬಾರ್ ಸಮಯವನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಲಿದೆ.
ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಾರ್ ಸಮಯದ ಫೈಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.