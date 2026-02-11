Epstein Files: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೆಸರು ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ (LoP) ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಉದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ?' ಎಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೆಸರು ಇದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ರಾಹುಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಎಳೆದು ತಂದರು. ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿಯನ್ನು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಪುರಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು. 'ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ಯಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯಾಕೆ ಜೈಲಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ, ಅವರ ಹೆಸರು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹರ್ದೀಪ್ ಪುರಿ ಅವರನ್ನೂ ನಾನು ಕೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಅಂಬಾನಿಯನ್ನು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಅಂತ, ಹರ್ದೀಪ್ ಪುರಿ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತು' ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇಲೆ ನೇರ ಒತ್ತಡ ಇದೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ತಮ್ಮ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಡೇಟಾವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ದೀಪ್ ಪುರಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಅದಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 18 ತಿಂಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇಲೆ ನೇರ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ, ರೈತರು, ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಿಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರದ್ದೋ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು': MEA ತಿರುಗೇಟು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 2017ರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (MEA) ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 31 ರಂದು ಮಾತನಾಡಿದ MEA ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಈ ಆರೋಪವನ್ನು 'ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿಯ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. 'ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಇ-ಮೇಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಜುಲೈ 2017ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ, ಆ ಇ-ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ಆರೋಪಗಳು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿಯೊಬ್ಬನ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ತಳ್ಳಿಹಾಕಬೇಕು' ಎಂದು MEA ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (ANI)
