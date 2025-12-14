ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಜಲಂಧರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಶೀತಲ್ ಅಂಗುರಲ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಕಾಸ್ ಎಂಬ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೊಲೆ ಮಾದಕವಸ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.

ಜಲಂಧರ್: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನ 17 ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಇರಿದು ಕೊಂದ ಘಟನೆ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಜಲಂಧರ್‌ನ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಮೃತ ವಿಕಾಸ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಶೀತಲ್ ಅಂಗುರಲ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಗಳ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಕಾಸ್ ಅವರ ಎದೆಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಾಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ನೀರು ಕೇಳಿದ, ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ. ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.

ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಪೊಲೀಸರಿನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ!

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಯದ್ವಿಂದರ್ ರಾಣಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯ ಪೋಷಕರನ್ನು ಆತನ ಇರುವಿಕೆ ತಿಳಿಯಲು ವಿಚಾರಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿಕಾಸ್ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಶೀತಲ್ ಅಂಗುರಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

