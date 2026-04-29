ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಎನ್ಡಿಎ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿವೆ.
ಪುದುಚೇರಿ (ಏ.29): ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 89.83 ರಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಮತದಾನವಾಗುವ ಮೂಲಕ 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್ಡಿಎ (AINRC-ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ) ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಣವು ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 30 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 16 ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡಿರುವ ನಂಬರ್ಸ್
1. ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್ (Peoples Pulse)
ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ಡಿಎ ಸರಳ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಎನ್ಡಿಎ (NDA): 16-19 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ: 10-12 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಟಿವಿಕೆ (TVK): 0
- ಇತರರು: 0-2 ಸ್ಥಾನಗಳು
2. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ (Axis My India)
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ಇಲ್ಲಿ 'ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್' ಆಗುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
- ಎನ್ಡಿಎ (NDA): 16-20 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ: 06-08 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಟಿವಿಕೆ (TVK): 02-04 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಇತರರು: 01-03 ಸ್ಥಾನಗಳು
3. ಪ್ರಜಾ ಪೋಲ್ (Praja Poll)
ಪ್ರಜಾ ಪೋಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.
- ಎನ್ಡಿಎ (NDA): 19-25 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ: 06-10 ಸ್ಥಾನಗಳು
4. ಕಾಮಾಕ್ಯ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ (Kamakhya Analytics)
ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರವೂ ಎನ್ಡಿಎ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
- ಎನ್ಡಿಎ (NDA): 17-24 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ: 04-07 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಟಿವಿಕೆ (TVK): 01-02 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಇತರರು: 0-1 ಸ್ಥಾನ
5. ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ - ವೋಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ (Jan Ki Baat)
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
- ಎನ್ಡಿಎ (NDA): 15-17 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ: 11-13 ಸ್ಥಾನಗಳು
ಮಂಗಲಂ, ತಟ್ಟಂಚವಾಡಿ, ಮನ್ನಾಡಿಪೇಟ್ನಂತಹ ಹೈಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಸುಡು, ಬಹೂರ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಪಾಕ್ಕಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 93 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಮತದಾರರ ಉತ್ಸಾಹ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೇ 4 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಕೇವಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನದಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.