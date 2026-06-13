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- ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೇ. 94ರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈಗಿನ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಎಂದ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೇ. 94ರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈಗಿನ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಎಂದ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಚಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲದ ಬಹುಪಾಲು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶೇ. 7.7ರಷ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂದಗತಿಯ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಿದೆ.
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ 12 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂದಗತಿಯ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂದು ಭಾರತವು ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಸಾಲದ ಶೇ. 94 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಎಂಎಫ್ ನೆರವಿನ ದಿನಗಳಿಂದ 11 ತಿಂಗಳ ಆಮದು ರಕ್ಷಣೆಯವರೆಗೆ
ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿಎಂ ಫಡ್ನವೀಸ್, "ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ (IMF) ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆಮದಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತದ ಬಳಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ತಿಂಗಳ ಆಮದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಶೇ. 7.7 ರಷ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ ಪ್ರಗತಿ; ಆರ್ಥಿಕ ಮಂದಗತಿಯ ಭೀತಿ ಸುಳ್ಳು
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಫಡ್ನವೀಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ (GDP) ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. 7.8 ರಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ (FY26) ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಶೇ. 7.7 ರಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
4.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದ ಭಾರತ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ 4ನೇ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ
ಭಾರತವು ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಈಗಾಗಲೇ 4.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (USD 4.5 Trillion) ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 66 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು (Foreign Exchange Reserves) ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕ; 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ
ಭಾರತವು ಇಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಫಡ್ನವೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ವಾರ್ಷಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 314 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ ಯುನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (UPI) ಅನ್ನು ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಸುಮಾರು 30 ದೇಶಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಜಗತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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