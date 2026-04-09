ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸೀರೆ ಉಟ್ಟ 'ನೀಲಾ' ಎಂಬ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಮತದಾರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ 'ರೋಬೋ ಮಿರರ್' ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಪುದುಚೇರಿ (ಏ.9): ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನದ ವೇಳೆ ಇಂದು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಒಸಿ (VOC) ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ 'ನೀಲಾ' ಮತದಾರರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿತು.
ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ 'ರೋಬೋ ಮಿರರ್' ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಈ ರೋಬೋಟ್, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲದು. ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರೋಬೋ ಮಿರರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೌಶಿಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನೀಲಾ ಈವೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ರೋಬೋಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದ್ದು, ನಾವು ನೀಡುವ ಕಮಾಂಡ್ ಆಧರಿಸಿ ಇದು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತದಾನದ ವಿವರಗಳು
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪುದುಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10,14,070 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 5,39,125 ಮಹಿಳೆಯರು, 4,74,788 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 157 ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 18-19 ವರ್ಷದ 24,156 ಯುವ ಮತದಾರರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ
ಚುನಾವಣೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎಕ್ಸ್ (X) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, "ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಪುದುಚೇರಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಮತವೂ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುದುಚೇರಿಯ 30 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮೇ 4 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.