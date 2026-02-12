Poison Ladoo Murders Fakir Baba Arrested ದೆಹಲಿಯ ಪೀರಾಗಢಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶವಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಫಕೀರ್ ಬಾಬಾನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಪೀರಾಗಢಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಮೂರು ಶವಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಫಕೀರ್ ಬಾಬಾ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈತ ಮಾಡಿದ ಕೊಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫಿರೋಝಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ 'ಬಾಬಾ' ಈ ಆರೋಪಿ. ಈತ ಪೂಜೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿದ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೀರಾಗಢಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, 76 ವರ್ಷದ ರಣಧೀರ್, 47 ವರ್ಷದ ನರೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು 40 ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮೂವರ ಜೊತೆ ಫಕೀರ್ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಇದ್ದ. ಆತನೇ ಇವರಿಗೆ ವಿಷದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಈ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಿಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಪೀರಾಗಢಿ ಘಟನೆಯು ಫಿರೋಝಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಧೋಲ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಿರೋಝಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಫಕೀರ್ ಬಾಬಾ ನೀಡಿದ ವಿಷದ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಧೋಲ್ಪುರ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿರೋಝಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಒಂದು ದೂರು, ಈತನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. 2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಲಖನ್ ಎಂಬುವವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಗನೊಬ್ಬ ಫಕೀರ್ ಬಾಬಾನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ. ತಾನು ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
2025ರ ಮೇ 8 ರಂದು, ಆ ಯುವಕನನ್ನು ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ. ನಿಗೂಢ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಮರುದಿನವೇ ಆ ಯುವಕನ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ, ಲಡ್ಡುಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಪೊಲೀಸರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಫಕೀರ್ ಬಾಬಾ ವಿಷ ನೀಡಿ, ಆತ್ಮ೧ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.