ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.2): ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನುವ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಪಿಎಂಒ ಅನ್ನು ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಳ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 'ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯ ಜೊತೆಗೆ, 'ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್' ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು 'ಕರ್ತವ್ಯ' ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಮರುರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ಸೇರಿಸುವುದು ಸರಳವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ: ಸರ್ಕಾರವು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾದ ರಾಜಭವನಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಲೋಕಭವನ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದ ಮಾರ್ಗದ ಹೆಸರೂ ಬದಲು
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವನ್ನು 2016 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹೆಸರು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯು ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವೇ ಭವನ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ರಾಜಪಥವು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥ ಎಂದು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರವು ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಇಂದು ಸೇವೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ-ಮೊದಲು ಆಡಳಿತದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.