ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ASEAN ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವಿಶೇಷ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪುರುಷರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಪಚಾರಿಕ ಉಡುಗೆಯಾದ ‘ಬರೋಂಗ್ ತಗಲಾಗ್’ (Barong Tagalog) ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ASEAN ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವಿಶೇಷ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಆರ್. ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭವ್ಯ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪುರುಷರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಪಚಾರಿಕ ಉಡುಗೆಯಾದ ‘ಬರೋಂಗ್ ತಗಲಾಗ್’ (Barong Tagalog) ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ
ಸೋಮವಾರ ಮನಿಲಾದ ಫಿಲಿಪೈನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಔತಣಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ASEAN ಶೃಂಗಸಭೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಾದ ಬರೋಂಗ್ ತಗಲಾಗ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಮೋದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮನಿಲಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಜೋಸೆಫ್ 'ಜೇ' ಮಾಂಟೆಸ್ ಡಿ ಕ್ಲಾರೊ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಡು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮೋದಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವರು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಭಾಂಗ್ರಾ ನೃತ್ಯ
ಮೋದಿ ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಂಗ್ರಾ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ನಡೆಯಿತು.
ಇಲಿಗನ್ ನಗರದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗಿಲ್ಡ್ ತಂಡವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಮೋದಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 9ನೇ ಮತ್ತು 10ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗೋಲ್ಡನ್ ತಾರಾ ಆಫ್ ಅಗೂಸನ್ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಗುನಾ ಕಾಪರ್ಪ್ಲೇಟ್ ಶಾಸನದ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಮೋದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ASEAN ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು 23ನೇ ASEAN-ಭಾರತ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮತ್ತು 21ನೇ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ASEAN ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಭಾರತದ 'ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್' ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಮುನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ASEAN ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಇತರ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.