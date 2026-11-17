ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ನ ಹರ್ಗುರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್, ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದರು. 60 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಬ್ಬು ಕೃಷಿ, 8 ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಯಂತ್ರದ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಹಾಗೂ 65 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದ ಯುವಕ! ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿರೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ಯುವಕರ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಪಂಜಾಬ್ನ ಜಲಂಧರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದರೋಲಿ ಕಲಾನ್ ಗ್ರಾಮದ ಹರ್ಗುರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ (36) ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರು. ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತತ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ವಿದೇಶಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಇಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಿಸಿ, ವಾರ್ಷಿಕ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು 60 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೇಸಾಯ!
ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಹರ್ಗುರ್ಜಿತ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೃಷಿಗೆ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ (DAESI) ಒಂದು ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ 12 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಜೊತೆಗೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಎಕರೆಗೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಯಂತೆ ಇನ್ನೂ 48 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದರು. ಒಟ್ಟು 60 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ 'ಟ್ರೆಂಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ' ಬಳಸಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಹರ್ಗುರ್ಜಿತ್ ಅವರ 'ಮೂರು ಹಂತದ' ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನು?
ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಹರ್ಗುರ್ಜಿತ್ ಅವರು ಮೂರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದರು:
- ಕಬ್ಬು ಕೃಷಿ: 60 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 425 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನಂತೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದು, ಕಬ್ಬು ಮಾರಾಟದಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 1.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ (Intercropping): ಕಬ್ಬಿನ ನಡುವೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ, ಕಡಲೆ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿಯಂತಹ 7-8 ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
- ಕಟಾವು ಯಂತ್ರದ ಸೇವೆ: ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ (Mechanised Harvester) ಖರೀದಿಸಿರುವ ಇವರು, ಇತರ ರೈತರ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಸಾಗಿಸುವ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ವಾರ್ಷಿಕ 80-85 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ.
65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ!
ಈ ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹರ್ಗುರ್ಜಿತ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ಕಳೆದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60 ರಿಂದ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.