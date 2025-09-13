ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೋದಿ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ (ಸೆ.13): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ(Narendra Modi) ಇಂದು ಮಣಿಪುರ(Manipur)ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಭೆ ನಡೆದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೋದಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಜೋರಾಂನಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಚುರಚಂದ್ಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚುರಚಂದ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಇಲ್ಲಿ 7,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಮೋದಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2:30 ಕ್ಕೆ ಇಂಫಾಲ್ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಪುರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಗುರಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದ್ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಮೋದಿ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ನಿನ್ನೆ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಚುರಚಂದ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ತೋರಣವನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ದಾಳಿಕೋರರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಾಗಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿವೆ. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 2 ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕುಕಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ದಿಗ್ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಅವರ ಮಣಿಪುರ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮೇ 2023 ರಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಇಂಫಾಲ್ ಮತ್ತು ಚುರಚಂದ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಣಿಪುರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿವೆ. ಆರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿವೆ. ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯು ಮೋದಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆಯುವವರೆಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.