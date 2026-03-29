ತಮ್ಮ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್' ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಈ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಮ್ಮು&ಕಾಶ್ಮೀರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಣಜಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ 132ನೇ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್' ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಾರಸ್ ಡೋಗ್ರಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ಸೋಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ದೇಶೀಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಸುಮಾರು ಏಳು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಈ ತಂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ರಣಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆಕಿಬ್ ನಬಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಂಸೆ
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ಅವರನ್ನೂ ಮೋದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ರಣಜಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 60 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯುವ ಬೌಲರ್ ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಇಡೀ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. "ಈ ಗೆಲುವು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೆ&ಕೆ
ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಆಳವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯೋಜನೆ
2026ರ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಂಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಇದರ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಜನವರಿ 20 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ 25 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಂಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಕೂಡ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ, ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. (ANI)
