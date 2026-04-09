ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ, ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಇತರರ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಸುಕಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ (ಏ.9): ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪುಳಶೇರಿ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಮತಯಂತ್ರದ (EVM) ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. ಮತಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ (LDF) ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಮಸುಕಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಆರನ್ಮುಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಲ್ಲಪ್ಪುಳಶೇರಿ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮತಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್. ಪ್ರೇಮ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರನ್ಮುಳದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮತದಾನ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಆರನ್ಮುಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಶೇ. 17.33 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾನದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್, "2021ರ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಆರನ್ಮುಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಲಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ನಡೆದವು. ಆದರೆ ಮತದಾರರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತಯಂತ್ರದ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.